Лідер палестинської адміністрації Махмуд Аббас видав указ про скасування парламентських виборів, запланованих на листопад, і призначив парламентське та президентське голосування на 11 вересня 2027 року. Про це повідомляє The National.

Спільна дата голосувань

Президентські вибори раніше планували провести у 2027 році. Нову дату для обох голосувань указом Аббаса визначили на 11 вересня 2027 року, повідомило палестинське агентство Wafa.

Виконавчий комітет Організації визволення Палестини схвалив відтермінування. У заяві комітету причиною назвали відсутність безпеки в секторі Газа та на окупованому Західному березі.

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Причини та політичний контекст

За словами джерел із різних палестинських фракцій, відкладення виборів також пов'язане з наміром провести національний діалог у Єгипті та подолати палестинський розкол до голосування. Попередні спроби об'єднати політичні сили неодноразово зазнавали невдач через розбіжності щодо подальшого курсу Палестини.

Останні вибори до Палестинської законодавчої ради відбулися у 2006 році, перемогу на них здобув ХАМАС. Це призвело до розколу між угрупованням і партією ФАТХ, яка перебуває при владі. Аббаса обрали президентом у 2005 році; за даними видання, він керує указами після завершення свого терміну.

Серпневе опитування Палестинського центру політики та досліджень, у якому взяли участь 1 270 людей, показало, що 79% респондентів хотіли б відставки Аббаса.

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