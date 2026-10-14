Президент Південної Кореї подякував ОАЕ за затримання трьох підозрюваних — Korea Herald

Президент Південної Кореї Лі Чже Мьон подякував владі Об’єднаних Арабських Еміратів за допомогу в затриманні трьох імовірних керівників великої мережі незаконних сайтів азартних ігор. Двох затриманих 14 жовтня доправили до Південної Кореї.

Співпраця з ОАЕ

Як повідомляє Korea Herald, затримання відбулося завдяки співпраці влади ОАЕ та південнокорейської міжвідомчої групи з протидії транснаціональній злочинності. Лі Чже Мьон опублікував допис у X корейською й арабською мовами, у якому висловив вдячність уряду ОАЕ та президенту країни шейху Мохаммеду бін Заїду Аль Нахаяну.

За даними міжвідомчої групи, підозрювані нібито керували незаконними сайтами азартних ігор, операції на яких сягнули 2,6 трлн вон. За версією слідства, діяльність мережі була пов’язана з Філіппінами та Малайзією, а її учасники також відмивали злочинні доходи.

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Підозри щодо організаторів

Підозрювані виїхали з Південної Кореї у 2016 році та, за повідомленням влади, переховувалися в Малайзії й інших країнах, використовуючи паспорти третіх держав для приховування особи. Лі Чже Мьон заявив, що вони нібито залучали до злочинної діяльності навіть учнів середніх шкіл.

Президент заявив, що злочинці не зможуть уникнути покарання, переховуючись за кордоном. Він також повідомив про намір розшукувати підозрюваних за межами країни, повертати їх до Південної Кореї та стягувати злочинні доходи.

У липні південнокорейська міжвідомча група вже співпрацювала з ОАЕ у затриманні та поверненні до країни двох імовірних керівників незаконної онлайн-операції з азартними іграми, обсяг операцій якої становив 5,3 трлн вон.

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