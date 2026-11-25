Президент Польщі Кароль Навроцький прибув до Чилі з триденним офіційним візитом. У Сантьяго він має зустрітися з президентом Чилі Хосе Антоніо Кастом, а також відвідати мідно-молібденову копальню Sierra Gorda, у якій частку має польська компанія KGHM.

Зустрічі в Сантьяго

Як повідомляє RMF24, у середу Навроцький вручить відзнаки представникам місцевої польської громади. У четвер у програмі заплановано покладання вінка до пам’ятника генералу Бернардо О’Гіггінса, переговори президентів у вузькому форматі та пленарна зустріч, після якої вони поспілкуються з медіа.

Того ж дня польський президент також має провести зустріч із виконавчим секретарем Економічної комісії ООН для Латинської Америки та Карибського басейну Хосе Мануелем Саласаром-Сірінаксом.

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Копальня та астрономічні об’єкти

У п’ятницю Навроцький відвідає Sierra Gorda, де видобувають мідь і молібден. Президентський міністр Марцін Пшидач назвав цей проєкт найбільшою інвестицією Польщі за кордоном. За його словами, на переговорах порушать питання енергетичної безпеки, геологічної та видобувної співпраці, а також торгівлі.

Програма також передбачає відвідання майданчика будівництва Надзвичайно великого телескопа та обсерваторії Астрономічного центру імені Миколая Коперника Польської академії наук на пагорбі Серро-Мерфі в Чилі.

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