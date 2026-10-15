Президент Польщі Навроцький розкритикував пом’якшення санкцій щодо росії

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Президент Польщі Кароль Навроцький заявив про свою принципову та критичну позицію щодо будь-яких спроб пом’якшення міжнародних санкцій проти рф.

На власній сторінці в мережі X польський лідер підкреслив, що єдиним дієвим інструментом впливу на режим Владіміра Путіна є сила — як економічна, так і військова, що має стримувальний характер.

Навроцький зазначив, що постійно відстоює цю позицію під час міжнародних зустрічей, зокрема в діалозі з європейськими лідерами та президентом США Дональдом Трампом, і запевнив, що критикуватиме будь-які рішення щодо послаблення санкційного тиску чи політики стосовно РФ, незалежно від того, хто їх ухвалюватиме.

Джерело: заява Навроцького на його акаунті в Х.

11 жовтня Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском. Глава держави подякував польському прем’єру за підтримку та розуміння безпекової ситуації, а також загроз, які постають перед Україною.

Перед цим Трамп та Ілон Маск розкритикували Зеленського.

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