Президент Польщі Навроцький ветував закон щодо DSA — Polsat News

Президент Польщі Кароль Навроцький ветував закон, що мав імплементувати в країні Акт Європейського Союзу про цифрові послуги (DSA). Документ підготувало Міністерство цифровізації Польщі, повідомляє Polsat News.

Президент міг підписати закон, направити його до Конституційного трибуналу або скористатися правом вето. Навроцький обрав останній варіант. У середині жовтня він заявляв, що підпише закон про DSA, якщо на його розгляд надійде документ, який «не порушуватиме свободи і не блокуватиме свободу в мережі».

Що передбачав закон

Поправки до закону про надання послуг в електронній формі передбачали запровадження процедури оперативного винесення розпоряджень про обмеження доступу до інтернет-контенту, що порушує закон. Водночас у проєкті декларувалося дотримання прав користувачів мережі.

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У Міністерстві цифровізації заявляли, що закон про імплементацію DSA є наступним кроком до безпечнішого та відповідальнішого цифрового середовища відповідно до правил, що діють у всьому ЄС. До документа також внесли положення щодо мови ненависті. Його додавання у вигляді поправки запропонував прем’єр-міністр Дональд Туск після нападів у школах у Лещидолі-Новинах та Остроленці на початку жовтня.

Попереднє вето та вимоги ЄС

У січні Навроцький уже ветував попередню версію поправок до закону про надання послуг в електронній формі, яка містила схоже положення. Тоді він заявив, що не може підписати закон, який «на практиці означає адміністративну цензуру», а обмеження свободи слова назвав неконституційним.

Після попереднього вето підготували дві наступні поправки до цього закону. Друга з них дає змогу призначити голову Управління електронних комунікацій координатором цифрових послуг і має набути чинності у п’ятницю. За даними Polsat News, Польща залишається останньою країною ЄС, яка не імплементувала правила DSA; за відсутність імплементації їй загрожують високі фінансові санкції з боку Суду ЄС.

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