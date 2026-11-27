Президент Польщі Кароль Навроцький заявив у п’ятницю, що не підпише закон про зміни в оподаткуванні. Документ, зокрема, передбачає запровадження нової 24-відсоткової ставки PIT — податку на доходи фізичних осіб. Про рішення президента повідомило RMF24.

Що передбачає закон

За даними видання, закон також змінює податкові пороги та підвищує ставку податку на прибуток підприємств для найбільших компаній до 22%. Закон, про який ідеться, містить зміни одразу до кількох елементів оподаткування. У п’ятницю спливає строк, у який президент має підписати закон або накласти на нього вето.

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Реакція прем’єра

Раніше того самого дня прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав Кароля Навроцького підписати документ. За словами Туска, відмова президента від підпису була б для нього політичним самогубством. Матеріал RMF24 підготував Мацей Філіпек; його опублікували 27 листопада о 12:51.

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