Президент Прабово схвалив іноземну допомогу для гасіння пожеж — Channel NewsAsia

Президент Індонезії Прабово Субіанто схвалив залучення іноземної допомоги для боротьби з пожежами в лісах та на інших територіях, які посилили кризу через задимлення в регіоні. Про це заявив міністр закордонних справ Арманата Насір, повідомляє Channel NewsAsia.

Переговори перейшли до технічного етапу

За словами Насіра, обговорення допомоги від сусідніх країн уже перейшли на технічний рівень. У них бере участь Національне агентство з управління надзвичайними ситуаціями Індонезії — BNPB, яке координує реагування на надзвичайні ситуації та очолює нинішню операцію з гасіння пожеж.

Міністр заявив, що проблема пожеж у лісах та на інших територіях перебуває під безпосередньою увагою президента. Він також повідомив, що уряд Індонезії залучив близько 60 тисяч людей до боротьби з вогнем у шести провінціях країни.

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Завдання для нового керівника BNPB

Новопризначений голова BNPB Крістомей Сіантурі заявив, що отримав завдання якнайшвидше взяти пожежі під контроль. Після вступу на посаду він сказав, що оцінить наявні ресурси та можливості прискорити отримання іноземної допомоги.

Прем'єр-міністр Малайзії Анвар Ібрагім заявив, що його уряд зробив усе можливе для взаємодії з Індонезією щодо погіршення ситуації з транскордонним задимленням. Міністерка сталого розвитку та довкілля Сінгапуру Грейс Фу заявила, що уряд країни готовий допомогти Індонезії в боротьбі з лісовими пожежами за потреби.

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