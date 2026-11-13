Президент PZPN Цезарій Кулеша заявив, що Ян Урбан має чинний контракт — Interia Sport

У Польщі президент PZPN Цезарій Кулеша заявив, що головний тренер національної футбольної збірної Ян Урбан має чинний контракт. Як повідомляє Interia Sport, Кулеша відмовився коментувати чутки про можливу зміну тренера перед найближчими матчами команди.

Заява перед матчами Ліги націй

Очільник PZPN зазначив, що вважає недоречним висловлюватися про майбутнє тренера напередодні ігор. Він також сказав, що розраховує на перемоги польської збірної у двох найближчих зустрічах.

Заява пролунала в п’ятницю, за день до виїзного матчу Польщі проти Румунії в Лізі націй. Після цього, у вівторок, польська команда має зіграти зі Швецією на стадіоні Tarczyński Arena у Вроцлаві.

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Результати команди

За даними видання, після обнадійливого початку роботи Урбана збірна Польщі програла Швеції з рахунком 2:3 у фіналі плей-оф чемпіонату світу. У товариських матчах команда поступилася Україні 0:2 та зіграла внічию з Нігерією — 2:2.

У чотирьох матчах Ліги націй проти Боснії і Герцеговини, Швеції та Румунії польська збірна набрала чотири очки. Interia Sport пише, що на тлі цих результатів частина експертів почала критикувати рішення тренера, зокрема його кадровий вибір і дії під час матчів. Швеція двічі перемагала Польщу протягом кількох місяців.

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