Президент Рамафоса розглядає заходи через ціни на пальне в ПАР — TimesLIVE

Президент ПАР Сіріл Рамафоса заявив, що Національне казначейство розглядає можливі кроки для зменшення тиску на вартість життя через різке подорожчання пального. Варіанти підтримки можуть оголосити в середньостроковій бюджетній заяві міністра фінансів Еноха Годонгвани в середу, повідомляє TimesLIVE.

Рекордні ціни на бензин

Після останнього щомісячного коригування ціна бензину в провінції Гаутенг сягнула рекордних 30,95 ранда за літр. Від початку стрибка внутрішніх цін, спричиненого обмеженням світових поставок нафти на тлі конфлікту між США та Іраном, бензин подорожчав майже на 50%, а дизельне пальне — на 72%.

Рамафоса зазначив, що зростання вартості пального є глобальною проблемою та уряд серйозно розглядає необхідні дії. Водночас він застеріг, що масштабні субсидії або зниження загального паливного збору означатимуть втрату коштів для інших державних програм і суспільних послуг.

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Вартість податкових пільг

За словами президента, під час попереднього стрибка цін уряд спрямував на механізм субсидування близько 24 млрд рандів. Перед першим різким подорожчанням у квітні Казначейство знизило загальний паливний збір на 3 ранди за літр, щоб частково компенсувати вплив зростання цін.

Тоді Казначейство повідомляло, що через це рішення недоотримає 17,2 млрд рандів доходів, які використовують, зокрема, на охорону здоров’я, освіту та поліцію. Рамафоса додав, що нові заходи потребують бюджетної оцінки, оскільки можуть позначитися на резервах і фіскальному становищі країни.

Bank of America прогнозує, що доходи ПАР у 2026/27 фінансовому році перевищать лютневі очікування на 70 млрд рандів, переважно завдяки вищим надходженням корпоративного податку від секторів золота та дорогоцінних металів. Економіст Sanlam Investments Патрік Бутелезі зазначив, що трирічна угода щодо зарплат, контроль чисельності держслужбовців і програма добровільного дострокового виходу на пенсію мають допомогти стримувати фонд оплати праці. Водночас він вказав на тиск щодо скорочення державного боргу та ризик падіння цін на сировинні товари, що може зменшити доходи.

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