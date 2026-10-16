Президент Сі закликав викорінювати корупцію перед пленумом КПК — South China Morning Post

Президент Китаю Сі Цзіньпін заявив про необхідність безперервної боротьби з корупцією та закликав за потреби «викорінювати або зрубувати хворі дерева». Відредаговану стенограму його промови, виголошеної у січні на п’ятому пленумі Центральної комісії з перевірки дисципліни КПК, опублікував партійний журнал Qiushi, повідомляє South China Morning Post.

Сі назвав корупцію «найбільшим ризиком, загрозою і викликом» для Комуністичної партії Китаю та заявив, що вона залишається поширеною і схильною до повторення. За його словами, антикорупційна кампанія перебуває у складній ситуації, а відступати в цій боротьбі не можна.

Пленум у Пекіні

Публікація стенограми з’явилася менш ніж за два тижні до п’ятого пленуму 20-го Центрального комітету КПК, який має відбутися в Пекіні 26–29 жовтня. Очікується, що високопосадовці партії обговорять і схвалять документ щодо поглиблення внутрішньопартійного самоврядування.

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Серед очікуваних тем пленуму — протидія системній корупції, посилення політичного нагляду в партії та усунення інституційних прогалин у бюрократичних і державних структурах. Засідання також відбуватиметься на тлі підготовки кадрових змін, які мають бути остаточно оформлені на партійному з’їзді наступної осені.

Перевірки посадовців і правила нагляду

Антикорупційна кампанія вже торкнулася 34 із 205 повноправних членів Центрального комітету: вони або перебувають під слідством, або втратили місця у Всекитайських зборах народних представників. У вівторок Центральна комісія з перевірки дисципліни оголосила про корупційне розслідування щодо колишнього мера Чунціна Хуан Ціфаня — через вісім років після його виходу на пенсію.

Сі також закликав активізувати розслідування корупції за участі ключових керівників, молодих кадрів та інших осіб. Він зазначив, що частина внутрішньопартійних норм є надто загальною, а в системі регулювання залишаються прогалини. Окремо китайський лідер підтримав використання великих даних та інших технологій для нагляду, водночас наголосивши на потребі посилювати етичне регулювання і захист даних.

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