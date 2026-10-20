Президент США Трамп заявив про витрати понад 300 млн доларів на вибори — The Hill

Президент США Дональд Трамп заявив, що на підтримку республіканців перед проміжними виборами 2026 року вже витратили понад 300 млн доларів. У дописі в Truth Social він також повідомив, що до дня голосування загальні витрати сягнуть понад 400 млн доларів.

На що спрямували кошти

За словами Трампа, понад 300 млн доларів уже витратили на рекламу, прямі й непрямі контакти з виборцями, мітинги та оренду майданчиків для них, телемітинги, програми мобілізації виборців, заходи щодо доброчесності виборів та інші потреби. Про це повідомляє The Hill.

Суперкомітет політичної дії MAGA Inc., а також пов’язані з Трампом комітети No Going Back PAC Inc. і Safety & Affordability PAC Inc. мали подати щомісячні звіти про федеральні витрати на кампанію у вівторок. На момент публікації матеріалу жодна з цих структур ще не оприлюднила відповідних фінансових документів.

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Боротьба за Конгрес

Раніше Трамп обіцяв витратити на підтримку республіканців у листопаді від 400 млн до 500 млн доларів. Наприкінці серпня MAGA Inc. мала 415 млн доларів на рахунках. Кошти політичних структур президента переважно спрямовували на конкурентні сенатські перегони в Техасі, на Алясці, в Огайо та Мічигані, а також на боротьбу за місця в Палаті представників, зокрема в округах, схильних підтримувати республіканців.

За прогнозом Decision Desk HQ, демократи мали 77% імовірності повернути контроль над Палатою представників і 56% імовірності здобути більшість у Сенаті. Водночас кампанія демократа Джеймса Таларіко залучила 60 млн доларів за попередній квартал зі збору коштів, сенатор Джон Оссофф — 33 млн доларів, а кандидат у Сенат від Мічигану Абдул Ель-Сайєд — майже 31 млн доларів.

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