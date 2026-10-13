Президент Субіанто пообіцяв 200 насосів для гасіння пожеж у Калімантані — Channel NewsAsia

Президент Індонезії Прабово Субіанто пообіцяв направити 200 насосів для перекачування води для гасіння лісових і земельних пожеж у Центральному Калімантані. Найскладніша ситуація склалася в Національному парку Танджунгпутінг, де пожежа зачепила понад 500 гектарів. Про це повідомляє Channel NewsAsia з посиланням на стенограму наради, яку очолив індонезійський президент.

Низька видимість обмежила польоти

За словами командувача регіонального військового округу генерал-майора Зайнула Аріфіна, гасіння пожеж у регіоні ускладнюють заболочена місцевість, погана видимість і присутність диких тварин. Осередки вогню розкидані болотистими ділянками, куди важко дістатися техніці.

Видимість у районі Танджунгпутінга знизилася приблизно до 500 метрів. Через це гелікоптери для скидання води в Центральному Калімантані не могли виконувати польоти понад тиждень. Низька видимість також вплинула на операції зі зміни погоди та комерційні авіарейси.

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Свердловини та безпека персоналу

Аріфін повідомив, що в районі є орангутани, а також крокодили, змії та інші небезпечні тварини. Для безпеки персоналу, який заходить на охоплені пожежами території, сформували групу за участю військових, місцевого агентства з ліквідації наслідків стихійних лих, регіональної влади та поліції.

Командувач також попросив допомоги з бурінням свердловин, оскільки в заболоченій місцевості воду неможливо отримати на глибині приблизно 10–15 метрів. Субіанто пообіцяв виділити 2 млрд рупій, або близько 111,8 тис. доларів, на спорудження 200 свердловин.

За даними Національного агентства з ліквідації наслідків стихійних лих Індонезії, станом на понеділок у шести пріоритетних провінціях горіли 639,23 гектара територій. Дим від пожеж поширився за межі країни, а в окремих районах Малайзії через нього закрили школи.

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