Президент Тінубу продовжив повноваження двох керівників — Premium Times Nigeria

Президент Нігерії Бола Тінубу схвалив продовження на 18 місяців повноважень керівника Нігерійської пенітенціарної служби Сильвестра Нвакуче та керівниці Імміграційної служби Нігерії Кемі Нандап. Про це повідомляє Premium Times Nigeria.

Нові строки повноважень

Після рішення президента строк повноважень Нвакуче завершиться 26 травня 2028 року, а Нандап — 30 червня 2028 року. Продовження термінів відбулося за рекомендацією міністра внутрішніх справ Олубунмі Тунджі-Оджо.

Як зазначається, це рішення має усунути прогалину в процесі наступності в обох службах і дати достатньо часу для призначення наступників.

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Призначення керівників

Тінубу висунув Нвакуче на посаду керівника пенітенціарної служби у грудні 2024 року, а Сенат затвердив його кандидатуру в березні 2025 року. Кемі Нандап президент номінував на посаду керівниці Імміграційної служби Нігерії 21 лютого 2024 року; Сенат схвалив її призначення 1 березня того ж року.

Президент також відзначив реформи, здійснені під керівництвом Нвакуче та Нандап, і доручив їм закріпити досягнуті результати.

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