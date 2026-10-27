Президент Трамп агітує в Техасі за Пакстона — ABC News Australia

Президент США Дональд Трамп проводить у Техасі два передвиборчі мітинги — у Корпус-Крісті та Лаббоку — на підтримку кандидата-республіканця до Сенату Кена Пакстона. Як повідомляє ABC News Australia, поїздка відбувається за тиждень до проміжних виборів у США.

План для нафтогазової галузі

Під час поїздки Трамп має оголосити про план послабити правила щодо викидів метану для виробників нафти й газу. Президент планує представити це як частину роботи своєї адміністрації зі зниження цін на бензин.

Раніше цього місяця Трамп підписав указ, який дозволяє використовувати на дорогах загального користування неоподатковуване червоне дизельне пальне, призначене для позашляхової техніки. На одному з мітингів він сказав, що не був певний, що саме це означає.

Побоювання демократів

Демократи розраховують, що їхній кандидат Джеймс Таларіко стане першим представником партії, обраним до Сенату від Техасу більш ніж за три десятиліття. Опитування, згадані ABC News Australia, свідчать про його незначну перевагу над Пакстоном.

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Водночас, за даними The Washington Sun, частина партійців побоюється, що кампанія Таларіко недостатньо мобілізує темношкірих виборців. Представниця Палати представників Техасу Джоланда Джонс заявила виданню, що ключовим питанням є не підтримка кандидата серед цієї групи виборців, а їхня явка.

Підготовка до можливого втручання

Державні та місцеві виборчі посадовці США також готуються до можливих спроб втручання у голосування, повідомляє The New York Times. Серед сценаріїв, які вони розглядають, — рейди Служби імміграційного та митного контролю США, перевищення повноважень федеральними спостерігачами та викрадення бюлетенів.

Такі побоювання пов'язують із можливістю того, що Трамп може оскаржувати результати проміжних виборів. Президент і далі неправдиво стверджує, що переміг на президентських виборах 2020 року.

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