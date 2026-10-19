Президент Трамп анонсував ремонт поля у Вашингтоні з 15 листопада — Channel NewsAsia

Президент США Дональд Трамп заявив, що реконструкція історичного гольф-поля East Potomac Golf Links у Вашингтоні має розпочатися 15 листопада. Він також повідомив у соцмережі Truth Social, що об’єкт планують відкрити приблизно через 15 місяців. Про це повідомляє Channel NewsAsia.

Судове провадження

Проєкт реконструкції став предметом позову через занепокоєння щодо захисту довкілля та історичної спадщини. Суддя окружного суду США Ана Реєс раніше постановила, що уряд має повідомити суд перед початком будь-яких суттєвих будівельних робіт на території поля.

Минулого тижня Реєс також наказала припинити вирубування дерев на ділянці, назвавши такі дії «невиправданими». Після публікацій Трампа суддя зобов’язала адміністрацію пояснити, чи дотримується вона позиції, яку виклала в суді раніше: що щодо поля немає остаточного рішення державного органу, а президент лише попередньо розглядав ідею реконструкції.

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Позиція адміністрації

Заступник генерального прокурора США Стенлі Вудворд у судовому поданні заявив, що перепроєктування гольф-поля не є дією державного органу. За його словами, до такої категорії також не належали б обрізання дерев, заміна огорожі, розширення фервеїв чи косіння газону.

У лютому організація DC Preservation League подала позов, прагнучи зупинити взяття поля під контроль адміністрацією. Позивачі стверджують, що це порушить природоохоронне законодавство та може непоправно знищити цінну частину американської історії.

9 жовтня адміністрація Трампа просила суд закрити справу, заявляючи, що запропонований проєкт перебуває на ранній концептуальній стадії. Наступного дня на території поля вирубали близько 500 дерев. Уряд пояснив це міркуваннями безпеки, відновленням первинного дизайну території та планом 2019 року, який, за його твердженням, передував намірам Трампа щодо оновлення поля. У п’ятницю уряд також подав клопотання про відвід судді Реєс і передачу справи іншому судді.

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