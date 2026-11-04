Президент Трамп дистанціювався від кандидатів після поразок республіканців — Fortune

У США президент Дональд Трамп відреагував на результати проміжних виборів, на яких, за даними Fortune, Демократична партія повернула контроль над Палатою представників і Сенатом. У Truth Social Трамп заявив, що його імені не було у виборчому бюлетені, а за його участі республіканці перемогли б із великим відривом.

Поразки кандидатів Трампа

Видання зазначає, що кілька кандидатів до Сенату, яких Трамп особисто відібрав, зазнали поразок. Серед них — Кен Пакстон у Техасі, Майкл Вотлі в Північній Кароліні, Майк Коллінз у Джорджії та Дарлін Грем у Південній Кароліні.

Також програли кандидати Трампа на посади губернаторів: Вівек Рамасвамі в Огайо та Стів Гілтон у Каліфорнії. Водночас Байрон Дональдс переміг на виборах губернатора Флориди з незначною перевагою.

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Критика однопартійців і Fox News

Трамп також розкритикував губернатора Техасу Грега Ебботта, який програв вибори на другий термін. Президент назвав Ебботта RINO — зневажливим у середовищі республіканців означенням політика, якого вважають недостатньо консервативним, — і заявив, що той повернувся до своєї попередньої політичної формули.

Неназваний посадовець Білого дому в коментарі NewsNation пов'язав результат із відсутністю Трампа у бюлетені та якістю кандидатів. За його словами, президент активніше просував багатьох кандидатів, ніж вони самі.

Трамп також висловив невдоволення висвітленням виборів на Fox News, заявивши, що телеканал приділяє забагато уваги його критикам. Окремо він розкритикував опитування Fox News і стверджував, що його власні рейтинги залишаються високими.

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