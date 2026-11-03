Президент Трамп допустив введення федеральних сил у міста демократів — Anadolu Agency

Президент США Дональд Трамп заявив, що за потреби може направити федеральні сили до міст, якими керують демократи, без згоди місцевої влади. Про це він сказав у телефонному інтерв’ю для шоу Дена Бонджіно, повідомляє Anadolu Agency.

Можливе втручання

Ведучий запитав Трампа, чи готовий він зайти до ліберальних міст, якщо їхні мери не захочуть із ним співпрацювати. Президент відповів, що може настати момент, коли він зробить це за потреби.

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Трамп також сказав, що губернатори й мери мають звертатися по допомогу. За його словами, у Мемфісі та Новому Орлеані він діяв після дзвінка губернатора та вважає ці дії успішними.

Твердження про Вашингтон

Окремо президент заявив про успіх у Вашингтоні, столиці США. За словами Трампа, у місті практично немає злочинності й воно є безпечним.

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