Президент Трамп дозволив Флавіу Болсонару в’їхати до США — Buenos Aires Times

Президент США Дональд Трамп дозволив переможеному кандидату правого спрямування на посаду президента Бразилії Флавіу Болсонару та його родині в'їхати до Сполучених Штатів. США видали їм візи після перемоги президента Луїса Інасіу Лули да Сілви на виборах минулих вихідних, повідомляє Buenos Aires Times.

Трамп заявив, що погодився на в'їзд Болсонару, оскільки вибори в Бразилії були «жахливими» та «сфальсифікованими». Президент США також зазначив, що добре знає батька кандидата — колишнього президента Бразилії Жаїра Болсонару.

Реакція Бразилії

Жаїр Болсонару, який був союзником Трампа під час свого президентства у 2019–2023 роках, відбуває 27-річне ув'язнення за участь у плануванні спроби державного перевороту після виборів 2022 року. Метою цієї спроби було не допустити вступу Лули на посаду президента.

За словами людини, близької до Лули, бразильський президент чекатиме наступних кроків адміністрації Трампа, перш ніж оцінювати вплив ситуації на двосторонні відносини. Зокрема, це залежатиме від того, чи прийме Трамп Флавіу Болсонару та його брата Едуарду у Вашингтоні, якою буде підтримка переможеного кандидата та якими будуть результати проміжних виборів у США наступного тижня.

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Напружені відносини

Трамп заявив журналістам, що не має наміру втручатися далі. Водночас він назвав бразильські вибори «дуже дивними».

Флавіу Болсонару, щодо якого у Бразилії ведуть щонайменше два федеральні розслідування за підозрами у відмиванні коштів, заявив, що очолить опозицію до Лули зі США. Він також звинуватив владу у виборчих фальсифікаціях без надання доказів.

Бразильські суди вважають результати виборів остаточно встановленими, а Лулу визнали майже всі уряди регіону. Водночас адміністрація Трампа зацікавлена у співпраці з Бразилією у сферах енергетики та розробки критично важливих корисних копалин.

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