Президент Трамп і експрезидент Обама виступили на мітингах — The Rio Times

У США президент Дональд Трамп і колишній президент Барак Обама 24 жовтня провели передвиборчі мітинги в різних штатах напередодні проміжних виборів до Конгресу, призначених на 3 листопада 2026 року. Голосування визначить контроль над Палатою представників і Сенатом. Про це повідомляє The Rio Times.

Виступи в ключових штатах

Обама виступив у Клівленді, штат Огайо, разом із кандидатом демократів до Сенату Шерродом Брауном та кандидаткою на посаду губернатора Емі Ектон. За словами експрезидента, країною рухає страх, а не надія.

Також Обама мав виступити в Детройті, штат Мічиган, на підтримку кандидата демократів до Сенату Абдула Ель-Сайєда та кандидатки на посаду губернатора Джоселін Бенсон. Трамп того дня провів мітинг у Перрі, штат Джорджія, а 25 жовтня мав виступити в Порт-Гуроні, штат Мічиган.

У Мічигані дострокове особисте голосування розпочалося 24 жовтня і триватиме до 1 листопада. За даними AP, CNN та Catalist, до 23 жовтня було подано понад 20 млн бюлетенів дострокового голосування. Видання застерігає, що ці дані є медійною компіляцією, а не офіційним загальнонаціональним підрахунком і не показують переваги жодної партії.

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Опитування та витрати кампаній

Згідно з опитуванням The New York Times/Siena, оприлюдненим 21 жовтня, діяльність Трампа схвалювали 36% імовірних виборців, а 59% — не схвалювали. Кандидата від Демократичної партії до Палати представників у своєму окрузі респонденти підтримували з перевагою в 11 відсоткових пунктів.

На платформі Polymarket станом на 16:53 за східним часом 24 жовтня ймовірність демократичної більшості в Палаті представників оцінювали у 92%, а в Сенаті — у 66,5%. Такі показники відображають ставки учасників ринку, а не результати соціологічного дослідження.

Республіканська група Congressional Leadership Fund витрачає 9 млн доларів у 10-му конгресовому окрузі Мічигану. Суперкомітет політичних дій, пов’язаний із Трампом, витрачає понад 3 млн доларів у 1-му окрузі Монтани. За оцінкою AdImpact, до середини жовтня обсяг витрат і заброньованої реклами в сенатській кампанії в Техасі перевищив 500 млн доларів.

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