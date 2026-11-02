Президент Трамп хоче бачити Стівенс у Республіканській партії — The Hill

Президент США Дональд Трамп заявив, що хотів би бачити представницю Палати представників Гейлі Стівенс у Республіканській партії. Це сталося після того, як демократка Стівенс підтримала республіканця Майка Роджерса на виборах до Сенату від штату Мічиган замість демократичного кандидата Абдула Ель-Сайєда.

Заява Трампа

Як повідомляє The Hill, журналісти запитали Трампа біля президентського літака Air Force One, чи зв'язувався він зі Стівенс. Президент відповів, що достатньо зателефонувати їй і подякувати, адже, на його думку, вона «зробила правильну річ».

На запитання, чи варто Стівенс приєднатися до Республіканської партії, Трамп відповів, що хотів би бачити її серед республіканців. Він також заявив, що не знайомий зі Стівенс особисто, однак поважає її та вважає, що вона провела сильну передвиборчу кампанію.

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Реакція республіканців і демократів

Спікер Палати представників Майк Джонсон повідомив, що надіслав Стівенс записку, назвавши її рішення мужнім. За його словами, конгресвумен та її наречений отримували багато погроз; він порадив їй бути обережною.

Стівенс підтримала Роджерса в неділю, за два дні до проміжних виборів. Раніше вона програла Ель-Сайєду праймеріз Демократичної партії після напруженої боротьби. Того ж дня Стівенс з'явилася разом із Роджерсом у церкві в Детройті.

Демократи штату Мічиган і на національному рівні розкритикували її рішення. Представниця Палати представників Деббі Дінгелл закликала виборців підтримати Ель-Сайєда, заявивши, що жителів штату передусім турбують вартість життя, ціни на продукти та доступність житла.

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