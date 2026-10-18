Президент Трамп критикує помічників через стратегію республіканців — Korea Herald

У США президент Дональд Трамп, за словами трьох обізнаних зі внутрішніми обговореннями співрозмовників, покладає відповідальність за проблеми передвиборчої стратегії республіканців на старших помічників і політичних радників. Як повідомляє Korea Herald, він ставить під сумнів витрати на кампанію, підхід до зміни меж виборчих округів та вибір кандидатів напередодні голосування 3 листопада.

Трамп не є кандидатом на цих виборах, однак неодноразово закликає прихильників голосувати так, ніби його ім’я є у бюлетені. Він активно проводить передвиборчі заходи, тоді як опитування вказують на ймовірну перемогу демократів у Палаті представників. Результат виборів до Сенату, за даними опитувань, залишається непередбачуваним.

Суперечки між радниками

Основні розбіжності виникли навколо Джеймса Блера, давнього помічника Трампа та керівника суперкомітету політичних дій MAGA Inc., а також глави апарату Білого дому Сьюзі Вайлз. За даними джерел, про які пише видання, Трамп висловлював претензії до Блера щодо управління коштами кампанії, а окремі посадовці та союзники президента ставили питання щодо контролю Вайлз над політичною роботою.

Речник Білого дому Девіс Інгл відкинув таку характеристику ситуації, назвавши її безпідставними припущеннями. Вайлз не відповіла на запит про коментар. У п’ятницю Трамп публічно підтримав її, назвавши розумною та жорсткою і заявивши, що вона залишиться на посаді.

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Витрати та зміна округів

За даними відкритих реєстрів, MAGA Inc. вже витратила на кампанію близько 200 млн доларів. Один зі співрозмовників повідомив, що поки незрозуміло, чи погодить Трамп додаткові витрати до виборів, оскільки показники республіканців в опитуваннях у ключових перегонах не поліпшуються.

Президент також вимагав пояснень, чому зміна меж виборчих округів, яку він особисто підтримував, не принесла республіканцям виразнішої переваги. Особливе занепокоєння викликає Техас, де республіканці переробили карту виборчих округів, розраховуючи здобути додаткові місця. Водночас деякі представники партії побоюються, що нові межі можуть зробити чинних конгресменів уразливішими.

Робота Блера за кордоном

Напруження посилилося після поїздки Блера та Кріса ЛаСівіти, який разом із ним керував кампанією Трампа 2024 року, до Республіки Сербської — самоврядного регіону Боснії. The New York Times повідомляла, що вони отримали значні виплати за консультування регіональної влади перед місцевими виборами.

Трамп назвав Блера і ЛаСівіту зовнішніми консультантами та заявив, що негайно звільнить їх у разі виявлення конфлікту інтересів. Сам Блер назвав взаємні звинувачення безглуздими й контрпродуктивними. За словами двох джерел, його повернення до Білого дому після проміжних виборів, яке раніше анонсував Трамп, тепер малоймовірне.

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