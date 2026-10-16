Президент Трамп назвав героєм озброєного очевидця в Орегоні — Channel NewsAsia

Президент США Дональд Трамп назвав великим героєм озброєного очевидця, який застрелив 16-річного нападника після стрілянини в початковій школі Silver Rail Elementary School у місті Бенд, штат Орегон. Нападник убив трьох дітей та вчителя, ще одна дитина й учитель зазнали критичних поранень.

Реакція Трампа

Трамп заявив журналістам 16 жовтня, що ситуація могла бути значно гіршою. Він сказав, що чоловік мав зброю та вмів нею користуватися.

Як повідомляє Channel NewsAsia, поліція заявила, що очевидець переслідував стрільця до школи та застрелив його до прибуття правоохоронців.

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Дискусія про обіг зброї

Заява Трампа перегукується з позицією Національної стрілецької асоціації США, яка після нападу наголосила на важливості законослухняних озброєних громадян. Організація назвала дії очевидця прикладом героїзму людей, готових діяти, коли життя інших опиняються під загрозою.

Водночас група GIFFORDS, що виступає за посилення контролю над обігом зброї, заявила, що криза збройного насильства в США забирає життя дітей. За даними Gun Violence Archive, цього року в країні зафіксували понад 360 масових стрілянин. Організація відносить до них випадки, коли поранено щонайменше чотирьох людей, не враховуючи нападника.

Опитування свідчать про широку підтримку жорсткішого контролю за купівлею зброї, однак Національна стрілецька асоціація виступає проти нових обмежень, а законодавці неодноразово не могли ухвалити відповідні рішення.

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