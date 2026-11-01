Президент Трамп назвав кандидата в Сенат США джихадистом — The National

Президент США Дональд Трамп під час мітингу в Порт-Гуроні, штат Мічиган, назвав американця-мусульманина та кандидата до Сенату Абдула Ель-Саєда «джихадистом» і членом «Братів-мусульман». Президент заявив, що той нібито прагне запровадити в країні шаріат. Водночас переконливих доказів зв’язків Ель-Саєда з «Братами-мусульманами» або його намірів запровадити ісламське право у США немає, повідомляє The National.

Кампанія республіканців у Техасі

Напередодні проміжних виборів у США частина республіканців посилила кампанію за заборону будь-якого застосування шаріату та проти впливу ісламістських організацій. Найактивніше ця риторика звучить у Техасі, де торік у грудні конгресмени Кіт Селф і Чіп Рой заснували фракцію Sharia-Free America Caucus. Її учасники заявляють, що прагнуть заборонити запровадження шаріату у США.

До об’єднання увійшли близько 70 законодавців, приблизно чверть із них представляють Техас. Сенатор від штату Джон Корнін у травні вніс законопроєкт Boot Sharia Law Act, а сенатор Тед Круз очолював зусилля щодо визнання «Братів-мусульман» терористичною організацією. У січні Трамп визнав три гілки цього руху іноземними терористичними організаціями.

Суперечки довкола Epic City

Одним із приводів для дискусії став запланований житловий комплекс Epic City у місті Джозефін поблизу Далласа. Проєкт, який підтримує Ісламський центр Іст-Плейно та фінансують представники місцевої мусульманської громади, передбачає мечеть, релігійну школу для учнів від дитсадка до 12 класу, центр догляду за літніми людьми й спортивні споруди.

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Губернатор Техасу Грег Ебботт назвав Epic City комплексом лише для мусульман, який нібито керуватиметься шаріатом. У вересні минулого року він підписав закон, що забороняє «комплекси шаріату», де релігію застосовують як форму сегрегації. Представники Ісламського центру Іст-Плейно, своєю чергою, описують Epic City як інтегровану модельну громаду та відкидають твердження про відокремлення від суспільства.

Критика риторики

Дослідниця Bridge Initiative Джорджтаунського університету Мобашра Тазамал вважає звинувачення у зв’язках із «Братами-мусульманами» інструментом ісламофобської передвиборчої риторики. За даними весняного опитування Pew Research Center, 43% дорослих американців вважають мусульман менш патріотичними, ніж інших громадян США, а 42% вважають, що американські мусульмани негативно впливають на країну.

Сем Вестроп із Texas Public Policy Foundation заявив, що політики-республіканці нерідко помилково ототожнюють іслам з ісламізмом, а мусульман — з ісламістами. Водночас він наполягає, що ісламістські мережі становлять реальну загрозу, та називає дії Техасу можливим зразком для інших штатів.

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