Президент Трамп назвав Зеленського складнішим за Путіна у переговорах — Interia

Президент США Дональд Трамп в інтерв’ю Newsmax заявив, що вважає українського лідера Володимира Зеленського складнішим партнером для переговорів, ніж очільника Росії — держави-агресора Владіміра Путіна. Як повідомляє Interia, Трамп також сказав, що Зеленський, на його думку, не є хорошим партнером для переговорів зі США.

Заяви про завершення війни

Трамп повторив думку, що поки Зеленський перебуває при владі, домовленості про завершення війни не буде. За його словами, український лідер говорить про бажання укласти угоду, однак президент США вважає, що насправді він цього не прагне.

Відповідаючи на запитання, чи завершиться війна до кінця його каденції, Трамп сказав, що це має статися незабаром. Він також висловив припущення, що обидві сторони хочуть завершення війни, і знову припустив, що в Україні мають відбутися вибори.

Критика ударів по НПЗ

Окремо Трамп розкритикував відновлення Україною атак на російські нафтопереробні заводи. За його словами, такі удари спричиняють зростання світових цін на нафту, а Україна могла б обирати інші цілі.

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Зеленський раніше в розмові з Financial Times повідомив про поновлення таких атак. За даними Interia, він пояснив це проблемами з отриманням розвідувальних даних від США та перебоями в роботі Starlink під час масованих російських обстрілів.

Виробництво зброї та ядерні арсенали

Трамп також заявив, що США нарощують виробництво систем Patriot і ракет Tomahawk. За його словами, після формування значних запасів Вашингтон дозволить союзникам купувати це озброєння.

Крім того, президент США повідомив про переговори американської адміністрації з Росією — державою-агресором — і Китаєм щодо скорочення ядерних арсеналів. Трамп висловив сподівання, що три країни зможуть обмежити запаси ядерної зброї.

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