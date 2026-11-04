Президент Трамп не планує змін у кабінеті після поразки республіканців — The Hill

Президент Дональд Трамп заявив, що не планує змінювати склад свого кабінету після того, як демократи здобули контроль над Палатою представників і Сенатом за підсумками проміжних виборів. Про це повідомляє The Hill.

Трамп не пов’язує поразку з кабінетом

В інтерв’ю Fox News пізно ввечері у вівторок Трамп відповів на запитання про можливі кадрові зміни після результатів голосування. Він заявив, що поразка Республіканської партії не була пов’язана з роботою його кабінету.

Президент назвав результат наслідком настроїв, які, за його словами, панували серед виборців у певний момент. Також Трамп наголосив, що партія чинного президента зазвичай програє проміжні вибори незалежно від того, чи є президентом демократ або республіканець.

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Пояснення результатів виборів

Трамп пов’язав невдачу республіканців і з тим, що його ім’я не було у виборчому бюлетені. Раніше у вівторок він написав у Truth Social, що за його участі республіканці перемогли б із великим відривом. Водночас він сказав, що виборцям не сподобалися кандидати партії.

За даними видання, цього року в адміністрації вже відбулися кадрові зміни: Трамп звільнив колишню міністерку внутрішньої безпеки Крісті Ноем і колишню генеральну прокурорку Пем Бонді. CBS News також повідомляв, що деякі помічники Трампа припускають: міністр оборони Піт Гегсет може стати об’єктом президентських претензій через виборчу поразку партії.

Трамп також сказав The Wall Street Journal, що війна з Іраном була одним із чинників програшу республіканців. Демократи отримали контроль над обома палатами Конгресу, зокрема здобувши важливі перемоги в сенатських перегонах у Техасі, Південній Кароліні та Канзасі.

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