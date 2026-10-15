Президент Трамп оголосив про оборонний полігон у Монтані — TimesLIVE

Президент США Дональд Трамп оголосив про плани створити в штаті Монтана новий оборонний полігон для випробувань передових військових технологій. Про це він заявив під час передвиборчого заходу в місті Каліспелл, повідомляє TimesLIVE з посиланням на Reuters.

Випробування автономних і гіперзвукових систем

За словами Трампа, так званий суперполігон використовуватимуть для тестування новітніх озброєнь і технологій. Серед напрямів він назвав потенційні автономні системи озброєння, космічні технології, засоби радіоелектронної боротьби, а також надзвукові й гіперзвукові системи.

Трамп заявив, що Монтана допоможе зберегти перевагу американських військових. Каліспелл — місто з населенням близько 30 тисяч осіб, розташоване приблизно за 320 км на північний захід від столиці штату, Гелени.

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Наявна випробувальна інфраструктура

У Монтані вже є Montana Spaceport and Test Range та пов’язаний із ним інноваційно-випробувальний кампус Limestone Hills. Це державно-приватна ініціатива в аерокосмічній та оборонній сферах, що розвиває інфраструктуру для комерційних, цивільних і військових випробувань.

Трамп не уточнив, чи буде нова ініціатива Пентагону пов’язана з наявними об’єктами. Деякі військові планувальники вважають автономні системи, космічні технології, радіоелектронну боротьбу та гіперзвукове озброєння важливими напрямами майбутньої війни. Надзвукові системи рухаються зі швидкістю понад Мах 1, а гіперзвукові — понад Мах 5.

Оголошення прозвучало під час поїздки Трампа штатами на підтримку кандидатів-республіканців напередодні проміжних виборів 3 листопада. На них мають обрати всіх 435 членів Палати представників США та 35 зі 100 місць у Сенаті.

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