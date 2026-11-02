Президент Трамп планує виступити біля Меморіалу Лінкольна — The Hill

Президент США Дональд Трамп планує в понеділок виступити біля відбивального басейну Меморіалу Лінкольна у Вашингтоні, США, напередодні дня виборів. У промові він має представити виборцям порядок денний, який його адміністрація та законодавці-республіканці просували від початку другого президентського терміну.

Захід підтвердив Білий дім

Білий дім підтвердив проведення заходу в неділю — через кілька годин після того, як Трамп згадав таку можливість у розмові з журналістами в Айові. «Можливо, проведемо це завтра чи щось таке», — сказав він, додавши, що поява біля пам’ятки дасть змогу «показати, яка вона гарна».

Як повідомляє The Hill, посилаючись на джерело, обізнане з планами, президент також, як очікується, говоритиме про дорогі й суперечливі реставраційні проєкти своєї адміністрації, зокрема про оновлення відбивального басейну. За даними видання, цей проєкт супроводжували затримки, зростання витрат і юридичні суперечки щодо ймовірного вандалізму.

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Завершення передвиборчої кампанії

Виступ у Вашингтоні стане нетиповим завершенням передвиборчої активності Трампа перед проміжними виборами: останній день перед голосуванням він проведе у столиці США, а не на мітингу в одному з ключових штатів. The Hill зазначає, що за попередній місяць Трамп провів понад 25 мітингів, намагаючись допомогти республіканцям зберегти контроль над Палатою представників і Сенатом.

Реконструкція басейну є частиною ширшого курсу адміністрації на зміну вигляду Вашингтона. Видання також пише про знесення Східного крила Білого дому для будівництва нового бального залу, перетворення Рожевого саду на патіо та інші будівельні проєкти у федеральному окрузі.

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