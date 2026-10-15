Президент Трамп побажав одужання Папі Леву XIV після операції — RMF24

Президент США Дональд Трамп побажав швидкого одужання Папі Римському Леву XIV після операції з видалення нижньої частки правої легені. У Ватикані повідомили, що післяопераційне відновлення понтифіка відбувається нормально, а всі медичні показники залишаються в межах норми.

Заява президента США

Під час спілкування з журналістами перед вильотом з Аризони Трамп назвав онкологічне захворювання серйозною справою. Водночас він заявив, що чув про сприятливі прогнози, та висловив підтримку главі Католицької церкви.

Американський президент також повідомив, що брат понтифіка Луїс Превост є його другом і прихильником руху MAGA. Як повідомляє RMF24, віцепрезидент США Джей Ді Венс також висловив підтримку Леву XIV. У дописі на платформі X він зазначив, що його родина молиться за здоров’я понтифіка і що про нього думають мільйони американських християн.

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Перебіг відновлення

Операцію Папі Римському провели у вівторок. Інтраопераційні дослідження підтвердили діагноз аденокарциноми легені — однієї з найпоширеніших форм раку легень.

Венс також передав побажання здоров’я Луїсу Превосту. Дружина брата понтифіка Дебора Превост у розмові з CBS News повідомила, що її чоловік має онкологічне захворювання крові.

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