Президент Дональд Трамп у вівторок побажав акторові Роберту Паттінсону успіху в новій ролі Джеймса Бонда. Як повідомляє The Hill, під час розмови з журналістами в Овальному кабінеті Трамп сказав, що Паттінсон має гарний вигляд, і побажав йому успіху.

Розмова про Паттінсона

За даними New York Post, президент попросив свою радницю Наталі Гарп принести йому матеріали про Паттінсона. Він також запитав, чи є секретний агент консерватором. Гарп відповіла, що він «був хорошим», а Трамп зазначив, що йому подобаються люди, яким подобається він.

Серед роздруківок був допис Трампа у соцмережі X, яка тоді мала назву Twitter, від жовтня 2012 року. У ньому тодішній бізнесмен коментував розрив Паттінсона з колегою по «Сутінках» Крістен Стюарт і закликав актора не відновлювати стосунки. Тепер Трамп сказав журналістам, що це було давно.

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Трамп також кілька разів писав про Паттінсона в період прем’єри стрічки «Сутінкова сага: Світанок — Частина 2». Згодом актор в інтерв’ю Entertainment Weekly назвав сюрреалістичним те, що автор цих дописів став президентом.

Новий виконавець ролі агента 007

Минулого тижня Amazon MGM Studios оголосила, що Паттінсон зіграє нову версію агента 007 у кіносерії, якій 64 роки. За даними The Hill, він стане сьомим актором у цій ролі. Першим Джеймса Бонда втілив Шон Коннері у фільмі «Доктор Ноу» 1962 року, а востаннє цього персонажа зіграв Деніел Крейг у «Не час помирати» 2021 року.

Новий фільм стане першою стрічкою про Бонда для Amazon після придбання MGM Studios у 2022 році. Режисером проєкту буде Дені Вільньов, який працював над трилогією «Дюна».

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