Президент Трамп пообіцяв $1 млн за дані про фальсифікації виборів — Anadolu Agency

У США президент Дональд Трамп заявив, що планує виплатити $1 млн людині, яка надасть інформацію про можливі фальсифікації на попередніх виборах або проміжних виборах 2026 року. За його словами, дані мають привести до арешту та засудження відповідальних за такі дії. Йдеться, зокрема, про проміжне голосування, призначене на 3 листопада.

Заява у Truth Social

Трамп оприлюднив заяву в соцмережі Truth Social. У дописі він зазначив, що винагороду виплатять після арешту та засудження тих, хто, за його формулюванням, створив фальсифікації. Про заяву повідомляє Anadolu Agency.

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Вибори до Конгресу

Проміжні вибори у США мають відбутися наступного тижня. Виборці визначатимуть, яка партія контролюватиме Конгрес. Заява Трампа пролунала на тлі посилених політичних суперечок щодо чесності виборів у країні.

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