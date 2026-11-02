Президент США Дональд Трамп пообіцяв організувати виплату понад 5000 доларів кожному повнолітньому американцеві, якщо Республіканська партія переможе на проміжних виборах до Палати представників і Сенату. За оцінкою Der Spiegel, такі виплати коштували б уряду США понад 1 трлн доларів і є політично та фінансово нереалістичними.

Обмеження голосування поштою

Видання також описує інші кроки Трампа, спрямовані на вплив на проміжні вибори до Конгресу. Наприкінці березня він розпорядився посилити правила надсилання виборчих документів для голосування поштою. Кілька штатів, якими керують демократи, оскаржили це рішення, а Верховний суд США тимчасово заблокував цей план.

Трамп неодноразово називав голосування поштою вразливим до шахрайства. Der Spiegel зазначає, що доказів на підтвердження цих тверджень немає. У липневому зверненні до нації президент також заявляв про загрози зламу, маніпуляцій і корупції щодо виборчих машин, а також про спроби Китаю й інших держав втручатися у вибори. За даними видання, документи, на які посилався Трамп, не підтверджують його звинувачень.

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Зміна меж округів

Ще одним інструментом у матеріалі названо джеррімендерінг — зміну меж виборчих округів для отримання партійної переваги. Як приклад Der Spiegel наводить 32-й округ у Далласі, штат Техас, який у 2024 році виграли демократи. Перед проміжними виборами його поділили та об’єднали з більш прихильними до Трампа сільськими районами, що, за прогнозами, дає республіканцям виразну перевагу.

Водночас у штаті Міссурі верховний суд відхилив запропонований республіканцями новий розподіл округів. Видання зазначає, що до джеррімендерінгу вдаються також демократи.

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