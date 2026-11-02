Президент Трамп пообіцяв ветувати законопроєкти демократів — NDTV World

Президент США Дональд Трамп заявив, що ветуватиме законопроєкти демократів, якщо ті здобудуть контроль над однією або обома палатами Конгресу за підсумками проміжних виборів 3 листопада. Про це він сказав в інтерв’ю для подкасту Pod Force One, повідомляє NDTV World.

Відповідаючи на запитання про роботу з Конгресом під контролем Демократичної партії, Трамп заявив, що може стати Mr Veto. За його словами, він не дозволить демократам усе зруйнувати.

Переговори після ветування

Трамп пояснив, що відхилятиме законопроєкти, які демократи надсилатимуть йому на підпис. На його думку, після місяця або двох постійних ветувань вони можуть погодитися на переговори й домовленості.

Президент також зазначив, що республіканцям і демократам уже доводилося досягати угод для ухвалення законодавчих рішень. Водночас він висловив сподівання, що Республіканська партія збереже контроль над Конгресом. Трамп додав: якщо республіканці не переможуть, він ветуватиме всі законопроєкти, які надходитимуть до нього.

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Вибори до Конгресу

На проміжних виборах 3 листопада обиратимуть усі 435 членів Палати представників і 35 зі 100 членів Сенату. Наразі республіканці мають незначну більшість у Палаті представників, а демократам для отримання контролю над нею потрібно здобути три місця.

Президентське вето дає главі США змогу відхилити законопроєкт, ухвалений Конгресом. Конгрес може подолати вето, якщо за законодавчу ініціативу проголосують дві третини членів Палати представників і Сенату. Від початку другого президентського терміну Трамп двічі застосовував право вето, а під час першого терміну ветував 10 законопроєктів.

У цьому ж інтерв’ю Трамп сказав, що хотів би знову балотуватися в президенти, якби мав таку можливість. Він послався на 22-гу поправку до Конституції США, яка не дозволяє обирати одну й ту саму особу президентом більш як двічі.

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