Президент Трамп попередив про подальші дії проти Ірану — Anadolu Agency

Президент США Дональд Трамп під час передвиборчого мітингу у Василлі, штат Аляска, заявив про можливі подальші дії США проти Ірану. Про це повідомляє Anadolu Agency.

Заява на мітингу

Трамп виступав перед прихильниками, агітуючи за кандидатів від Республіканської партії напередодні проміжних виборів у США, призначених на 3 листопада. Він заявив, що присутні побачать подальші дії Сполучених Штатів щодо Ірану, а також сказав, що іранська сторона «чекає».

Президент США додав, що головним питанням є недопущення отримання Іраном ядерної зброї.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Повідомлення Axios

Заява Трампа пролунала після публікації Axios про те, що він і прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу обговорювали проведення великої нової операції проти Ірану до виборів в обох країнах.

Axios із посиланням на двох американських посадовців та інших обізнаних співрозмовників повідомив, що ці розмови відбулися до того, як Трамп публічно заявив, що не завдаватиме удару по Ірану до проміжних виборів у США.

Читай нас у