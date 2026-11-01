Президент Трамп повертається до кампанії перед виборами до Конгресу — Channel NewsAsia

Президент США Дональд Трамп у неділю повернувся до передвиборчої кампанії, запланувавши мітинги в Айові та Канзасі — штатах із перевагою республіканців, де партія намагається зберегти місця в Сенаті. Голосування за 35 місць у Сенаті та всі 435 місць у Палаті представників відбудеться у вівторок. Республіканці нині мають незначну більшість в обох палатах Конгресу, повідомляє Channel NewsAsia.

Трамп переміг в Айові на президентських виборах 2024 року з двозначною перевагою. Водночас опитування показують, що демократи зрівнялися з республіканцями або випереджають їх у низці перегонів у штаті. За даними опитування Reuters/Ipsos, у жовтні схвалення діяльності Трампа серед жителів сільської місцевості США знизилося до 45% — нового мінімуму.

У Канзасі, де демократа востаннє обирали до Сенату в 1932 році, цьогорічні перегони також виявилися несподівано напруженими. Демократи та частина республіканців називають вибори оцінкою політики Трампа. Голова Республіканського сенатського комітету з виборів, сенатор від Південної Кароліни Тім Скотт, заявив, що порядок денний президента є частиною виборчого вибору, та спрогнозував збереження республіканської більшості в Сенаті.

Дострокове голосування

За даними Election Lab Університету Флориди, понад 52 млн американців уже проголосували особисто або поштою. Це рекордний показник для проміжних виборів: перед днем голосування у 2022 році свої бюлетені подали майже 46 млн виборців.

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Якщо демократи здобудуть контроль над Палатою представників або Сенатом, вони зможуть блокувати законодавчі ініціативи Трампа протягом останніх двох років його каденції та розпочинати розслідування діяльності адміністрації. Білий дім готується реалізувати частину президентського порядку денного без допомоги Конгресу.

Розбіжності у Мічигані та суперечка на Алясці

У Мічигані представниця Палати представників Гейлі Стівенс, яка програла демократу Абдулу Ель-Сайєду партійні праймериз до Сенату, публічно підтримала його суперника-республіканця Майка Роджерса. Це сталося після того, як Стівенс закликала Ель-Сайєда засудити рекламу зовнішньої групи, яка, за її словами, покладає відповідальність за високі ціни на продукти на Ізраїль.

На Алясці чинний сенатор-республіканець Ден Салліван заявив, що визнає результати виборів, хоча адміністрація Трампа домагається кримінального розслідування щодо присутності у бюлетені іншого кандидата — Деніела Дж. Саллівана-молодшого. Міністерство юстиції США звернулося до федерального суду з вимогою не сертифікувати результати голосування на Алясці у разі незначної поразки чинного сенатора. Кампанія демократки Мері Пелтоли та сам Деніел Дж. Салліван-молодший заперечили координацію між собою.

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