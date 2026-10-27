Президент Трамп припустив перетворення Венесуели на 51-й штат США — Anadolu Agency

Президент США Дональд Трамп 27 жовтня на передвиборчому мітингу в Корпус-Крісті, штат Техас, припустив, що Венесуела може стати 51-м штатом Сполучених Штатів. Він також сказав, що в такому разі країна могла б обирати губернатора замість президента.

Заява Трампа

За даними Anadolu Agency, Трамп заявив, що відносини США з Венесуелою стали «дуже добрими». Він пов'язав можливість перетворення країни на штат зі співпрацею двох держав у нафтовій сфері та наголосив на значних нафтових ресурсах Венесуели.

Президент США сказав, що Венесуела може стати заможною країною, а згодом — «заможним 51-м штатом». Після цього він повторив пропозицію щодо проведення виборів губернатора замість президента.

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Нафтові поставки

Трамп також оголосив про прибуття перших 1 млн барелів безоплатної венесуельської нафти в межах угоди між країнами. За його словами, цю нафту перероблятимуть у Техасі, зокрема в Корпус-Крісті.

Крім того, Трамп заявив, що інвестиції створюють робочі місця у Венесуелі в масштабах, які, за його твердженням, ще рік тому було важко уявити.

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