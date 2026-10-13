Президент Трамп пропонує виключити частину негромадян з перепису — CNBC

У США адміністрація президента Дональда Трампа запропонувала виключити з перепису населення 2030 року негромадян, які не мають статусу постійного резидента. Зміна може вплинути на розподіл місць у Палаті представників і на розподіл федерального фінансування, повідомляє CNBC.

Проєкт правила, оприлюднений у вересні, передбачає виключення з підрахунку мільйонів людей без грін-карт, зокрема власників студентських віз, осіб із тимчасовим захищеним статусом, біженців і шукачів притулку. Громадськість може подавати коментарі до документа до 2 листопада — за день до дня виборів.

Можливі зміни для представництва

Критики ініціативи, серед яких демократи в Конгресі та правозахисні організації, вважають, що вона суперечить положенням 14-ї поправки до Конституції США про розподіл представників між штатами за чисельністю всіх осіб. Старша директорка з питань перепису та рівності даних організації Leadership Conference on Civil and Human Rights Міта Ананд заявила, що найімовірніше правило оскаржуватимуть у суді.

Прихильники зміни, зокрема окремі республіканці в Конгресі, стверджують, що підрахунок усіх жителів країни заохочує незаконну імміграцію та змінює політичну вагу штатів. Конгресмен Ендрю Клайд представив законопроєкт про перерозподіл місць у Конгресі до виборів 2028 року без урахування негромадян і з додаванням питання про громадянство до перепису 2030 року. Документ має 42 співавторів-республіканців.

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Запитання про статус і дані про расу

У пропозиції зазначено, що Бюро перепису населення розглядає використання адміністративних записів для перевірки правового статусу людей, яких враховують для розподілу представництва. Також відомство може додати до короткої анкети перепису питання про імміграційний статус.

Крім того, проєкт передбачає припинення збору відомостей про расу й етнічне походження у короткій формі анкети. Такі дані використовують для контролю за дотриманням законів, що забороняють расову дискримінацію. Ананд вважає, що питання про імміграційний статус може знизити рівень відповідей, а перевірка за адміністративними даними — призвести до помилкового неврахування людей із законним статусом.

За аналізом The New York Times, який наводить CNBC, зміна могла б позбавити по одному місцю в Палаті представників Флориду, Род-Айленд і Техас, тоді як Міннесота, Огайо та Орегон могли б отримати по додатковому представнику. Критики також попереджають про можливе скорочення фінансування програм Medicaid, продовольчої допомоги SNAP, медичного страхування дітей і Head Start.

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