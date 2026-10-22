Президент Трамп проведе мітинг у Міссісіпі за тиждень до виборів — The Hill

Президент США Дональд Трамп 26 жовтня проведе передвиборчий мітинг у місті Коринт, штат Міссісіпі. Захід відбудеться на арені Crossroads Arena за тиждень до листопадових проміжних виборів, повідомляє The Hill.

Перегони до Сенату

Про мітинг у середу оголосив Національний комітет Республіканської партії США. У Міссісіпі тривають перегони за місце в Сенаті між сенаторкою-республіканкою Сінді Гайд-Сміт і кандидатом від Демократичної партії Скоттом Коломом.

За даними видання, останніми тижнями перегони стали конкурентнішими, ніж очікувалося раніше. Кілька непартійних аналітичних проєктів змінили оцінку цієї гонки зі статусу «надійно республіканський» або «безпечно республіканський» на «ймовірно республіканський».

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Передвиборчі поїздки

The Hill зазначає, що республіканці занепокоєні можливістю низької явки своїх прихильників у штатах, де партія традиційно має сильні позиції, або голосуванням виборців за кандидатів різних партій. Мітинг у Коринті пройде в 1-му виборчому окрузі Міссісіпі, де президент здобув перевагу у 37 відсоткових пунктів, за даними The Downballot.

Останнім часом Трамп уже проводив мітинги в Канзасі та Північній Кароліні, а також мав виступити на заході в Південній Кароліні в середу. Decision Desk HQ прогнозує 78-відсоткову ймовірність повернення демократами контролю над Палатою представників і 56-відсоткову ймовірність переходу Сенату під контроль Демократичної партії.

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