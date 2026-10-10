Президент Трамп розглядає участь США в ударах по хуситах у Ємені — Fortune

Президент США Дональд Трамп заявив, що розглядає можливість приєднання Сполучених Штатів до саудівських ударів по хуситах у Ємені після чергової атаки на міжнародний аеропорт імені короля Халіда в Ер-Ріяді. Про це повідомляє Fortune.

Трамп сказав журналістам, що США щойно дізналися про новий напад і швидко ухвалять рішення. Хусити, яких видання називає підтримуваними Іраном, раніше заявляли про відповідальність за атаки цього тижня на аеропорт Ер-Ріяда, інші саудівські аеропорти, військові об’єкти та нафтову інфраструктуру.

Удар по аеропорту Ер-Ріяда

За словами двох регіональних посадовців, у суботу аеропорт у столиці Саудівської Аравії знову зазнав атаки та був евакуйований. Один із посадовців заявив, що ракета влучила в комплекс, де розташовані внутрішні термінали 3 і 4, внаслідок чого постраждала значна кількість людей. Посадовці говорили на умовах анонімності, оскільки не були уповноважені коментувати ситуацію публічно.

Саудівська служба цивільної авіації повідомила про призупинення роботи аеропорту та оцінювання кількості поранених і завданих збитків. За даними Flightradar24, рейси перенаправляли до інших аеропортів. США, Велика Британія, Німеччина, Австралія та Канада порадили своїм громадянам уникати аеропорту.

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Скасування рейсів і посилення ППО

За даними FlightAware, протягом попередніх 24 годин в аеропорту Ер-Ріяда скасували щонайменше 225 рейсів. Air India, FlyDubai, Lufthansa Group і Pakistan International Airlines були серед перевізників, які призупинили польоти до Ер-Ріяда та інших саудівських аеропортів на кілька наступних днів.

Європейське агентство з авіаційної безпеки розширило рекомендації щодо повітряного простору Саудівської Аравії, вказавши на спроможність хуситів уражати цілі глибоко на території королівства, зокрема в Ер-Ріяді. Агентство також попередило, що ракетні й дронові атаки та спроби їх перехоплення підвищують ризик помилкової ідентифікації цивільних літаків.

Активізація атак відбулася через тиждень після початку масштабного наступу коаліції на чолі із Саудівською Аравією проти хуситів. Регіональні посадовці раніше повідомляли, що Саудівська Аравія відчуває нестачу ракет-перехоплювачів і звернулася до Франції, Великої Британії, Пакистану та Єгипту щодо підтримки протиповітряної оборони. За їхніми словами, допомога США включала обмін розвідданими, визначення цілей і планування останнього наступу.

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