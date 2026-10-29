Президент Трамп розкритикував демократів за заклики імпічментувати Гегсета — The Hill

Президент США Дональд Трамп розкритикував демократів через їхні заклики оголосити імпічмент міністру оборони Піту Гегсету. Відповідаючи на запитання журналістів, чи непокоїть його можливість усунення глави Пентагону, Трамп заявив, що демократи «тільки й говорять про імпічмент усіх». Про це повідомляє The Hill.

Трамп назвав Гегсета людиною, яка «чудово виконує роботу», і «великим воїном». За словами президента, нинішній керівник оборонного відомства є найкращим на цій посаді за багато років.

Підтримка ініціативи в Палаті представників

Кілька демократів у Палаті представників повідомили виданню, що підтримують ініціативу конгресмена-республіканця Томаса Мессі щодо імпічменту, представлену у вересні. Вони також готові підтримати окремі дії демократів для усунення Гегсета, якщо партія здобуде більшість у нижній палаті Конгресу.

Голосування за резолюцію Мессі очікується після повернення законодавців до Вашингтона по завершенні листопадових проміжних виборів. Лідер демократичної меншості в Палаті представників Хакім Джеффріс не висловив однозначної підтримки імпічменту, хоча різко критикував Гегсета. Минулого тижня на передвиборчому мітингу в Нью-Йорку він заявив, що демократична більшість «вижене Піта Гегсета з міста».

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Звинувачення демократів і відповідь Пентагону

Демократи закидають Гегсету звільнення понад двох десятків високопоставлених військових, організацію смертельних атак на човни, які, за їхніми твердженнями, перевозили наркотики в Карибському морі та східній частині Тихого океану, а також недостатню прозорість перед Конгресом щодо війни з Іраном.

Член Комітету Палати представників у справах збройних сил Салуд Карбахаль назвав міністра «катастрофою для Пентагону» та заявив, що підтримає імпічмент, якщо Гегсет не піде у відставку. Конгресмен Юджин Віндман, колишній полковник армії США, заявив, що дії міністра, на його думку, становлять ризик для військовослужбовців і національної безпеки.

У Пентагоні відкинули критику, назвавши Гегсета «трансформаційним лідером». Прессекретарка відомства Кінгслі Вілсон заявила, що він скоротив бюрократію, сприяв інноваціям і підвищив моральний стан та темпи набору до війська.

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