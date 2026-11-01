Президент Трамп розкритикував контракт колишньої адвокатки на понад $50 млн — Al Jazeera

Президент США Дональд Трамп у Флориді розкритикував контракт на понад 50 млн доларів, який його колишня адвокатка Аліна Хабба Мілдон, за даними The New York Times, уклала з родиною венесуельського банкіра Хуліо Еррери Велутіні. Згодом Трамп помилував банкіра. Як повідомляє Al Jazeera, президент назвав таку домовленість неприйнятною.

Контракт на чотири роки

За даними The New York Times, у жовтні 2025 року Хабба Мілдон підписала чотирирічний контракт із Concord Partners — компанією, що належить родині Еррери Велутіні. Угода передбачала гарантовані виплати на суму понад 50 млн доларів, зокрема річну зарплату в 10 млн доларів і бонуси.

На час підписання контракту вона обіймала посаду виконувачки обов’язків прокурора США в Нью-Джерсі, куди її призначив Трамп після того, як вона працювала його особистою адвокаткою. У грудні вона залишила цю посаду після рішення суду, який постановив, що вона не могла законно її обіймати. Після цього Хабба Мілдон стала старшою радницею генерального прокурора США в Міністерстві юстиції.

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Помилування банкіра

1 січня Хабба Мілдон офіційно почала працювати на родину банкіра, водночас залишаючись співробітницею Міністерства юстиції. Уже 15 січня Трамп надав Еррері Велутіні повне президентське помилування.

У США банкіра обвинувачували у підкупі колишньої губернаторки Пуерто-Рико Ванди Васкес Гарсед в обмін на усунення фінансового регулятора, який перевіряв його банк. У серпні 2025 року він уклав угоду з федеральними прокурорами. Хабба Мілдон заперечує будь-яку роль у забезпеченні помилування та заявляла, що не отримувала грошей за сприяння помилуванню і не обговорювала це питання з Білим домом або Міністерством юстиції.

За інформацією The New York Times, Трамп також говорив помічникам і союзникам, що Хабба Мілдон мала б передати частину коштів на його майбутню президентську бібліотеку або іншу пов’язану з ним організацію. Міністерство юстиції не надало Reuters оперативного коментаря щодо ситуації.

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