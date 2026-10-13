Президент Трамп розкритикував Омар і Міннесоту на мітингу в Огайо — The Hill

Президент США Дональд Трамп під час передвиборчого заходу республіканців у Янгстауні, штат Огайо, розкритикував штат Міннесота та представницю Палати представників Ільхан Омар. Про це повідомляє The Hill.

Виступаючи ввечері 12 жовтня напередодні проміжних виборів, Трамп назвав ситуацію в Міннесоті безладом, а Омар — катастрофою. Він також заявив, що вона походить з однієї з найгірших країн на планеті. Коли президент говорив про сомалійців у США, присутні почали скандувати заклики до депортації.

Обшук у будинку Омар

Того ж дня федеральні агенти провели обшук у будинку Омар у межах федерального кримінального розслідування щодо неї. Перед поїздкою до Огайо Трамп, відповідаючи на запитання журналістів у Білому домі, заявив, що вважає конгресвумен нечесною. Водночас він сказав, що не має стосунку до справи, а питання розслідування належить до компетенції Міністерства юстиції США.

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Омар є уродженкою Сомалі, громадянкою США та представляє Міннесоту від Демократичної партії. Минулого тижня Трамп закликав жителів штату протидіяти сомалійським іммігрантам, заявивши у Truth Social, що Міннесоту нібито захоплюють сомалійці.

Заяви про шахрайство та вибори

На мітингу Трамп також згадав масштабну схему шахрайства часів пандемії в Міннесоті, до якої, за даними The Hill, були причетні деякі представники сомалійської громади штату. Із федеральної програми харчування викрали сотні мільйонів доларів.

Окремо президент звинуватив демократів Міннесоти у фальсифікаціях на виборах. Він заявив, що вважав себе переможцем у штаті на президентських виборах 2024 року до появи великої кількості голосів. Водночас The Hill зазначає, що Міннесоту на виборах 2024 року виграла кандидатка від Демократичної партії Камала Гарріс. У Міннесоті проживає найбільша сомалійська громада США; більшість її представників, як і родина Омар, прибули до країни як біженці після громадянської війни в Сомалі у 1990-х роках.

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