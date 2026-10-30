Президент Трамп скасував мітинги у Канзасі та Айові — Jerusalem Post

Президент США Дональд Трамп скасував заплановані на вихідні передвиборчі мітинги в містах Саліна у штаті Канзас і Дуб’юк у штаті Айова. Натомість він планує телефонувати на агітаційні заходи Республіканської партії в різних штатах напередодні проміжних виборів, повідомляє Jerusalem Post.

Скасовані заходи

Мітинг у Саліні був призначений на суботу, а захід у Дуб’юку — на неділю. Трамп заявив журналістам, що не відчуває потреби їхати до Канзасу. Там сенатор-республіканець Роджер Маршалл бере участь у конкурентних перегонах із кандидатом від Демократичної партії Адамом Гамільтоном.

Пізніше Республіканський національний комітет повідомив про скасування і мітингу в Айові, де відбуваються кілька конкурентних перегонів до Палати представників. Трамп заявив, що очікує сильного результату республіканців у день голосування.

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Телефонні звернення та поїздки

Пов’язана з Трампом група фінансування кампаній MAGA Inc заявила, що організує серію телефонних мітингів за участю президента щонайменше у 19 штатах, зокрема в Канзасі та Айові. Водночас Трамп, як очікується, ще відвідає кілька штатів до виборів, серед них — Флориду, де захід запланований на п’ятницю.

Від 1 жовтня Трамп провів 25 мітингів у 19 штатах, переважно виступаючи на підтримку своєї партії в сільській місцевості штатів, прихильних до Республіканської партії. Проміжні вибори у вівторок визначать, чи збережуть республіканці вузьку більшість у Сенаті та Палаті представників США.

Під час виступу в Міссісіпі в понеділок Трамп, голос якого звучав хрипко, сказав, що людські голосові зв’язки не створені для щоденних мітингів. У четвер після заходу в Південній Кароліні він заявив журналістам, що почувається «ідеально».

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