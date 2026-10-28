Президент Трамп схвалив би приїзд Флавіо Болсонару до США — Anadolu Agency

Президент США Дональд Трамп заявив, що не заперечував би проти приїзду до країни бразильського сенатора Флавіо Болсонару, який програв президентські вибори Луїсу Інасіу Лулі да Сілві. Про це він сказав журналістам після повернення з передвиборчих мітингів у Техасі, повідомляє Anadolu Agency.

Заява Трампа про вибори

Трамп назвав президентські вибори в Бразилії дуже дивними, але зазначив, що не підтримував жодного з кандидатів. За його словами, підсумок голосування є прийнятним, хоча сам виборчий процес він охарактеризував як жахливий.

Лула да Сілва переміг у другому турі, що відбувся в неділю, з перевагою понад 4 млн голосів. На запитання про місцеперебування Болсонару президент США відповів, що чув про його перебування в Аргентині, однак не знає, де саме він перебуває.

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Повідомлення про виїзд сенатора

У вівторок високопосадовець Державного департаменту США підтвердив Anadolu Agency, що Вашингтон видасть візи Болсонару та членам його родини. Бразильська газета O Globo з посиланням на союзників родини повідомила, що сенатор прибув до Маямі, де його зустрів брат Едуарду, який, за цими даними, допомагав координувати виїзд з американською владою.

За даними агентства, Болсонару нібито залишив Бразилію попри заборону на виїзд, накладену в понеділок суддею Федерального верховного суду. Наступного дня федеральна поліція Бразилії анулювала його звичайний і дипломатичний паспорти після невиконання вимоги здати документи. Обмеження пов'язані з розслідуванням підозр у відмиванні коштів і ухиленні від валютного контролю у фінансових операціях, пов'язаних з його соратником. Сенатор заперечує правопорушення та в понеділок заявляв, що не має наміру залишати країну.

Поліція Бразилії заявила, що не виявила запису про перетин Болсонару офіційного пункту імміграційного контролю, а імміграційні органи Аргентини повідомили про відсутність даних щодо його в'їзду до країни.

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