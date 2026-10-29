Президент США Дональд Трамп заявив, що схвалив звернення віцепрезидента Джей Ді Венса до іранської сторони щодо допомоги медичними товарами. Водночас Трамп заперечив, що доручав Венсу відновити мирні переговори з Тегераном.

Допомога медичними товарами

Як повідомляє NDTV World, Венс запитав президента про можливість такого контакту. Трамп відповів, що не заперечував проти цього, оскільки Ірану потрібні медичні товари та інша допомога. За його словами, йшлося насамперед про постачання для людей, які хворіють.

На запитання журналістів, чи доручав він віцепрезиденту відновити мирні переговори, Трамп відповів заперечно.

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Лист і контекст війни

The Wall Street Journal, за даними NDTV World, повідомила, що Венс написав іранському посадовцю Мохсену Резаї, намагаючись відновити мирні переговори. Лист з’явився на тлі заяв Трампа про можливість нового раунду ударів по Ісламській Республіці після проміжних виборів у США 3 листопада.

За даними видання, війна з Іраном триває восьмий місяць. США спрямовують додаткові сили, зокрема третю авіаносну групу, до Перської затоки, тоді як Трамп розглядає можливість поновлення атак.

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