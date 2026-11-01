Президент Трамп спрогнозував зміну влади на Кубі за 2,5 року — The Rio Times

У Флориді президент США Дональд Трамп заявив, що очікує зміни влади на Кубі приблизно протягом двох із половиною років. В інтерв’ю, записаному у штаті та опублікованому 31 жовтня 2026 року, він сказав, що кубинський уряд не протримається набагато довше, а Кубу назвав державою, що зазнала невдачі.

Як повідомляє The Rio Times, Трамп відповідав на запитання консервативного онлайн-ведучого про ймовірність того, що родина Кастро збереже владу протягом наступних двох років. Президент також заявив, що США невдовзі повернуть туди людей, але не уточнив, кого саме має на увазі та яким способом може відбутися зміна влади.

Згадка Венесуели та Ірану

Трамп порадив звернути увагу на Венесуелу, де, за даними видання, американські сили у січні 2026 року захопили тодішнього президента Ніколаса Мадуро під час військового рейду. Він також заявив, що війна США з Іраном просувається добре, а Куба стоїть нижче за Іран у його переліку пріоритетів.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Водночас президент не оголосив конкретного плану, дати або військових заходів щодо Куби. За його словами, питання Куби безумовно вирішиться протягом його наступних двох із половиною років.

Роль Марко Рубіо

Трамп зазначив, що державний секретар США Марко Рубіо дуже уважно стежить за ситуацією на Кубі, зокрема через те, що його батьки походять із Куби. За інформацією The Rio Times, 23 жовтня Рубіо закликав кубинців, які прагнуть змін, долучатися до непомітного партнерства з ЦРУ. Заступник міністра закордонних справ Куби Карлос Фернандес де Коссіо висміяв цей заклик, назвавши його публічним вербуванням до американської розвідки.

На платформі прогнозних ринків Polymarket імовірність того, що президент Куби Мігель Діас-Канель залишить посаду до 31 грудня 2026 року, оцінювали у 8%. Такі показники відображають ставки користувачів, а не офіційні прогнози чи рішення американської влади.

Читай нас у