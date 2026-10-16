Президент Трамп відкинув застосування ядерної зброї проти Ірану — Anadolu Agency

Президент США Дональд Трамп заявив, що не застосовуватиме ядерну зброю проти Ірану. Як повідомляє Anadolu Agency, в інтерв’ю Newsmax він сказав, що Сполученим Штатам не потрібно вдаватися до ядерної зброї.

Заява про неядерну бомбу

Трампа запитали про повідомлення про те, що його адміністрація могла розглядати застосування проти Ірану так званої «матері всіх бомб» після проміжних виборів у США. Він відповів, що це звичайний, а не ядерний боєприпас.

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За словами президента США, «мати всіх бомб» є надзвичайно великою бомбою, однак не є ядерною. Трамп також заявив, що не використав би ядерну зброю, оскільки, на його думку, в цьому немає потреби.

Відповідь про Нетаньягу

Також Трамп відповів на запитання щодо довіри до прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу. Президент США сказав, що не довіряє нікому, додавши, що у світі політики він нікому не довіряє.

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