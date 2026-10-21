Президент Трамп виключив атаку на Іран до проміжних виборів — NDTV World

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати не завдаватимуть ударів по Ірану до проміжних виборів, запланованих на 3 листопада. Він також повідомив про продуктивні дискусії Вашингтона з Тегераном, не розкривши їхніх деталей.

Заява Трампа

У дописі в Truth Social Трамп зазначив, що Іран, за його словами, перебуває у складному економічному та військовому становищі, а блокада зберігатиметься. Водночас він наголосив, що США не атакуватимуть Іран до проміжних виборів.

Як повідомляє NDTV, заява президента пролунала після зростання цін на нафту на тлі повідомлень про можливість нових американських ударів до голосування.

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Повідомлення про варіанти ударів

Журнал The Atlantic повідомив, що Білий дім попросив Пентагон розробити варіанти ударів по іранських цілях, які можна було б застосувати до виборів. The New York Times також писала про підготовку таких планів, зазначивши, що Трамп виявляв неоднозначне ставлення до них.

На вартість нафти також впливала напруженість у стратегічно важливій для світової торгівлі Ормузькій протоці, а також бойові дії між єменськими хуситами, яких підтримує Іран, і Саудівською Аравією. Морська агенція UKMTO повідомила, що танкер біля північного узбережжя Катару зазнав удару кількома снарядами; кількість постраждалих не уточнювали.

Трамп заявив, що тимчасове зростання цін на бензин є прийнятною ціною за недопущення появи в Ірану ядерної зброї. Він також заявив, що медіа неправильно витлумачили його висловлювання про можливу загрозу для Лос-Анджелеса й Сан-Дієго.

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