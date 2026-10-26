Президент Трамп заявив про близьку угоду з Канадою — The Hindu

У США президент Дональд Трамп заявив 25 жовтня на передвиборчому мітингу в Порт-Гуроні, штат Мічиган, що торговельної угоди між Сполученими Штатами та Канадою можуть досягти доволі скоро. Виступ відбувся за дев’ять днів до важливих проміжних виборів у США.

Заява Трампа

За даними The Hindu, Трамп також сказав учасникам мітингу, що Канада готова піти на будь-які поступки Сполученим Штатам.

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Торговельна напруга

Напруженість у торговельних відносинах між двома північноамериканськими сусідами зберігається після зриву переговорів у серпні 2026 року. Після цього Трамп запровадив низку нових мит.

Білий дім також послабив частину тарифів після звернення сенаторки Сьюзен Коллінз. Заява президента про можливу угоду пролунала на тлі цих змін у торговельній політиці США.

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