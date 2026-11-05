Президент Трамп заявив про готовність співпрацювати з демократами — Interia

У США президент Дональд Трамп після поразки Республіканської партії на проміжних виборах заявив про готовність шукати порозуміння з демократами. Як повідомляє Interia, це були перші коментарі президента журналістам після завершення голосування.

Трамп сказав, що сторони, ймовірно, зможуть домовитися. У розмові з CNBC він також заявив, що може співпрацювати з демократами з багатьох питань — значно більшої кількості, ніж вважають люди.

Позиція щодо мит

Водночас президент США наголосив, що не готовий до компромісу щодо скасування мит. За його словами, відмова від них могла б завадити появі багатьох заводів у країні.

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Журналіст CNBC, який спілкувався з Трампом, оцінив, що президент прагне знайти спільну мову з демократами перед тим, як вони наступного року переберуть контроль над Конгресом. За цією оцінкою, Трамп був налаштований примирливо.

Попередні заяви та імпічмент

До виборів Трамп заявляв, що в разі перемоги демократів блокуватиме їхні законодавчі ініціативи, доки не отримає потрібних поступок. Тоді він допускав, що стане «паном вето», а після серії ветувань сторони зрештою укладуть домовленість.

У середу Трамп також застеріг демократів від початку процедури імпічменту, заявивши, що це «знищило б Демократичну партію». Для остаточного усунення президента з посади необхідна підтримка двох третин Сенату, а демократи такої кількості голосів не мають.

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