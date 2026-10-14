Президент Трамп заявив про підготовку розвідки в Гренландії — CBS News

Президент США Дональд Трамп заявив, що в Гренландії готуються розпочати масштабну розвідку нафти, газу та корисних копалин. Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social, повідомляє CBS News.

Трамп не навів подробиць щодо запланованих робіт. Він також заявив, що, за словами експертів, обсяги легкодоступної нафти на острові нібито значно більші, ніж майже на будь-якій іншій території світу.

Безпекова угода

Президент США також наголосив на стратегічному значенні Гренландії для оборони Сполучених Штатів у Європі. За його словами, у разі майбутньої атаки острів дасть США час, вигідне розташування та огляд для протидії дронам, ракетам або іншим видам озброєння.

Більш як за чотири тижні до цієї заяви США, Гренландія та Данія, яка здійснює нагляд за територією, підписали нову безпекову угоду. Документ надає Сполученим Штатам широкий доступ до повітряного простору й території острова та має посилити американську військову й безпекову присутність.

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Ресурси та військова присутність

Угода переважно стосується використання Гренландії у військових цілях, але також згадує видобуток ресурсів і співпрацю у сфері мінералів без конкретизації проєктів. Вона дозволяє США розширити космічну базу Пітуффік — найпівнічніший американський військовий об’єкт, який слугує системою раннього попередження про ракети.

Також США можуть створити додаткові бази в Нарсарсуаку та Местерсвігу, розташованих приблизно за 950 миль одна від одної. Кожна зі сторін може пропонувати нові оборонні зони за умови схвалення іншими учасниками угоди.

Документ не має терміну дії та забороняє країнам поза НАТО створювати бази на острові без згоди сторін. Галузеві експерти вважають, що мінеральні ресурси Гренландії досліджені лише частково, а їхній видобуток досі не був економічно доцільним для приватних компаній.

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